Spaanse kunstenaar Jaume Plensa palmt stadscentrum Bergen in met enorme sculpturen

De naam Plensa is bij ons misschien nog niet zo bekend, maar hij heeft al een lange staat van dienst. Jaume Plensa (°1955) uit Barcelona stelt wereldwijd tentoon en zijn werk is ook permanent te zien in de publieke ruimte, bijvoorbeeld in Chicago, waar hij een interactieve fontein creëerde, of in Jersey bij New York, waar hij in 2021 een gigantisch wit vrouwenhoofd installeerde aan de Hudsonrivier. 24 meter hoog en van heinde en verre te zien.