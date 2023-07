Grote fietsostrade in de Kempen is helemaal klaar: 36 kilometer aan één stuk tussen Herentals en Balen 

Om het verkeer in de Kempen vlotter te laten verlopen, begon de provincie Antwerpen in 2018 met de bouw van de fietsostrade F105. Vandaag, vijf jaar later, is het laatste deel van de fietsostrade helemaal klaar en kunnen fietsers van Herentals via Olen, Geel en Mol over een afstand van 36 kilometer en zonder onderbreking naar Balen.

De keuze voor de realisatie van de fietsostrade is weldoordacht, klinkt het bij Luk Lemmens (N-VA) van de provincie Antwerpen, bevoegd voor Mobiliteit. "Langs deze Kempense fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en verschillende sportverenigingen, dus we denken dat ze goed gebruikt zal worden."