Heeft Vlaams minister-president Jan Jambon eigen regels over tewerkstelling kabinetsmedewerkers overtreden?

"De medewerker staat voor 40 procent op de payrol van het kabinet, maar in de praktijk werkt hij veel minder voor het kabinet. Met de haven is daarom overeengekomen de factuur te verlagen. Dat is gewoon logisch", laat het kabinet van de Vlaamse minister-president weten in een schriftelijke reactie.

"Bovendien blijkt uit een artikel in Het Nieuwsblad heel duidelijk dat de man in kwestie wel degelijk op zeer belangrijke overlegmomenten over de haven betrokken was", zegt Schauvliege nog.

Maar ook dat klopt volgens Jambon niet. "De haven is de groeimotor van de Vlaamse economie. Sommige dossiers zijn zeer technisch", duidt zijn kabinet. "De medewerker waarover het hier gaat, is een ingenieur die het kabinet tijdelijk adviseert over technische kwesties. Hij werkt inderdaad ook voor de haven zelf, maar er is geen probleem van belangenvermenging. Zo neemt hij niet deel aan overleg dat gaat over de financiering van de haven."