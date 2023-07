"De planeet die niet kon bestaan": ESA ontdekt helderste exoplaneet ooit met metaalachtige wolken

Maar Vivien Parmentier, een andere co-auteur van het rapport, heeft een mogelijke verklaring. "Het was een puzzel voor ons, tot we dachten aan hoe condensatie ontstaat in een doucheruimte."

Condensatie ontstaat in principe door afkoeling van warme lucht, maar als je maar heet water blijft nemen, vormen er zich uiteindelijk ook weer wolkjes omdat de lucht oververzadigd raakt met stoom. "We denken dat hetzelfde principe van toepassing is in de exoplaneet, nadat de atmosfeer er helemaal oververzadigd raakte met silicaat en metaalstoom."