Helft van geselecteerde Belgen voor EK Inline Skating is lid van Leuvense skeelerclub Roll & Skate

De skeelerclub kent volgens Persoons ook heel wat uitdagingen die leden moeten overwinnen. "Wij hebben geen enkele wedstrijdpiste. In het provinciaal domein van Kessel-Lo is er wel een piste, maar die is tot op de draad versleten en is al meer dan 20 jaar afgekeurd als wedstrijdpiste. Het is dus niet zo simpel om onze sport te kunnen beoefenen en onze skaters moeten veel opofferingen doen om het te kunnen maken, waardoor ze extra gemotiveerd zijn."