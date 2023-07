Herstellingswerken aan wegdek E403 richting Brugge gestart, twee rijstroken afgesloten tussen Izegem en Roeselare

Het verkeer naar Brugge rijdt daarom slechts over 1 rijstrook in plaats van 3.Daardoor is het al de hele voormiddag lang aanschuiven:" Op voorhand durfden we geen hinderinschatting te maken, we weten nooit hoeveel file er precies zal zijn", zegt Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Dat er acht kilometer file zou staan hadden we niet verwacht. We gaan altijd uit van de meeste hinder op de eerste dag van de werken. Omdat mensen er van uitgaan, het zal niet zo erg zijn, we gaan toch onze gebruikelijke route volgen, maar dan staan ze toch ergens in de file en dan proberen ze toch een andere route."

De werken zouden vrijdagnamiddag moeten zijn afgerond. Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.