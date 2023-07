Warm, warmer, warmst: Spanje, Italië en zuiden van Frankrijk kreunen onder grote hitte

Spanje

In Spanje zijn ze wel wat gewend, maar de temperaturen die er momenteel heersen, gaan weer in de richting van de records. In de regio's Andalusië in het zuiden en Aragón in het noordoosten gaat het kwik vandaag en morgen tot 44 graden. De voorbij nacht zakte de temperatuur in de buurt van Sevilla (Andalusië) niet onder de 33 graden.

Een vrouw wuift zich enige koelte toe in Spanje. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Het is al de derde periode met extreem hoge temperaturen in Spanje dit jaar. De vorige hittegolf dateert nog maar van twee weken geleden. Eind april werden de hoogste temperaturen ooit in die periode gemeten. Het werd tot 38,8 graden, een temperatuur die we normaal gezien enkel zien in juli.

Frankrijk

Ook in het zuidoosten van Frankrijk is het opnieuw erg warm. In de Provence en in de streek van de Auvergne en de Rhônevallei flirten de temperaturen vandaag en morgen met 35 graden en meer.

In Parijs valt het met "maar" 30 graden al bij al nog mee. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

In zeven departementen (Alpes-de-Haute-Provence, Var, Rhône, Ain, Isère, Loire, Alpes-Maritimes) is vandaag code oranje afgekondigd, het op een na hoogste alarmniveau.

Italië

In Italië gaan de temperaturen vandaag en zeker de komende dagen vlotjes over de 30 en zelfs over de 40 graden. Overal klimt het kwik vandaag en morgen tot tussen 32 en 40 graden. In Rome wordt tot 37 graden voorspeld, in Firenze tot 38.

Een hondje krijgt wat verkoeling bij de beroemde Spaanse Trappen in Rome. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

In het zuiden van het land en op de grote eilanden komt de 40 graden in zicht. Op Sardinië kan die kaap zelfs worden overschreden.