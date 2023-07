Hoe de "Adam en Eva"-theorie op sociale media misinformatie over klimaatverandering verspreidt

"Er zijn mensen die denken dat we nu richting een ompoling gaan aangezien de sterkte van het magnetisch veld al een tijdje licht aan het afnemen is", aldus Wils. "Maar zo’n lichte variaties zijn normaal en het veld zou evengoed opnieuw kunnen versterken in de komende jaren – dat weten we niet."

"Belangrijk om weten is dat zo’n ompoling niet van vandaag op morgen gebeurt: het duurt vele honderden tot duizenden jaren om een volledige ompoling te krijgen. Het is dus niet zo dat we morgen zullen opstaan en het magnetisch veld plots omgekeerd is. Apocalyptische toestanden zijn daarom niet aan de orde. Een verzwakking van het magnetisch veld of een ompoling kunnen gevolgen hebben voor onze satellieten en onze kompassen, maar aangezien het fenomeen niet van de ene dag op de andere ontstaat, is er tijd om de technologie te corrigeren."

Van de zogenoemde "Adam en Eva"-theorie klopt dan ook absoluut niets, zegt ook geoloog Manuel Sintubin (KU Leuven). "Ten eerste is er voor een volledige ompoling al veel meer tijd nodig dan de zeven dagen waarvan hier sprake. Bovendien is het ook niet zo dat het magneetveld plots volledig wegvalt en dan opnieuw ontstaat met omgekeerde polen. Er zal wel een periode zijn waarin het magnetisch veld wat zwakker is. Uit fossielen hebben we kunnen afleiden dat de impact op het leven bovendien beperkt is."