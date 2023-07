230 kilogram tabak en sigaretten gevonden na inval in huis in Houthulst

“De tabak was verpakt in papieren of plastic zakken van verschillende groottes”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “Bij de particulier is in totaal 230 kilogram rooktabak gevonden, die niet voorzien was van Belgische fiscale zegels. Die lagen in het huis maar ook in het voertuig van de man in kwestie. We vonden ook 3.400 sigaretten met Spaanse fiscale zegels.”