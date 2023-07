Minister-president Jan Jambon aan vooravond van 11 juli: "Dringend volheid van bevoegdheid nodig voor deelstaten"

Niet dat alles nu zo slecht is. Jambon vindt trouwens dat Vlamingen best wat trotser mogen zijn over wat er wél werkt: de groei die iets sterker is dan in de rest van Europa, de werkloosheidsgraad die ongezien laag, buitenlandse bedrijven die hier ongezien veel investeren, de export die goed is voor 80 procent van de export van het land en onze leidende positie op het vlak van innovatie.

"Het is niet allemaal kommer en kwel in Vlaanderen. Echt niet." Al moet de minister-president toegeven dat het soms beter kan: met de kinderopvang, met de werkzaamheidsgraad bij mensen met een migratieachtergrond of met de kwaliteit van het onderwijs.

"Vlamingen hebben nood aan ernstig, beredeneerd beleid dat welzijn en welvaart duurzaam verankert op de lange termijn." En de minister-president ziet daar voor zichzelf nog altijd een rol weggelegd: "Ik zal mij daar de volgende jaren keihard voor blijven inzetten." Het lijkt een duidelijke sollicitatie voor de volgende legislatuur.