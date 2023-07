Kroningsfeesten in Tongeren lokken 50.000 toeschouwers voor laatste processie en avondspel

Robert Jorissen, voorzitter van kroningsgroep de herders, is er al van in het begin bij. "We hebben toen afgesproken om het vol te houden en nu is het een enorm succes. We sparen vanaf Kerstmis. Sommigen zelfs langer. Met de haren valt ook de druk weg want het is niet makkelijk om 400 mensen te leren zingen en hen allemaal te coördineren. Toch tel ik al weer af want over drie jaar beginnen we met het plannen van de jubileumeditie. Dat wordt iets fantastisch. Je kan het enkel begrijpen als Tongenaar. Iedereen doet met hart en ziel mee."