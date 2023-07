Limburg heeft meer bedrijfsterreinen dan het Vlaamse gemiddelde

Volgens burgemeester Eens is Tessenderlo een van de rijkere gemeenten van de provincie. "We hebben wel de lasten van de industrie, maar ook de lusten. Onze werkloosheidsgraad is bijzonder laag, dat wil zeggen dat het goed gaat in Tessenderlo", vertelt ze. "Maar we moeten altijd wel het milieu in het achterhoofd houden. Gelukkig is er ook veel groen in onze gemeente", zegt de burgemeester nog.