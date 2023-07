Lommelse speeltuin Dolfijn krijgt nieuwe speeltuigen

"De nieuwe speeltuigen waren nodig", zegt Dirk Vanderhoydonks, schepen van Sport (CD&V) in Lommel. "Het was ons een beetje een doorn in het oog om te zien hoe Lommelse gezinnen vaak naar onze buurgemeenten trokken om te spelen, zoals de Scoutsrally in Pelt en de Keiheuvel in Balen. Met deze nieuwe speeltuigen hopen we ze in Lommel te houden."