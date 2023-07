LRM plaatst 31 nieuwe laadpalen op recreatiepark Terhills in Dilsen-Stokkem

Voor de plaatsing van de laadpalen krijgt LRM steun van de Vlaamse overheid. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kwam deze ochtend de nieuwe laadpalen uittesten in Terhills. "Tegen 2025 willen we 35.000 publieke laadpunten hebben in heel Vlaanderen", zegt Peeters. "Vandaag staat de teller op 25.000 laadpunten en dat is ook mede dankzij private partners zoals LRM. Met een subsidie van 20 procent is het voor hen beter haalbaar om hun parkings te voorzien van extra laadpalen."