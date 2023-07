Meer dan 18.000 fietsers per dag geteld in Vlaams-Brabant

In Vlaanderen staan er 84 telpalen die het aantal fietsers registreren. De tellers staan vaak aan knooppunten zoals bruggen voor fietsers over water of spoorwegen, of aan drukke fietsroutes. In Vlaams-Brabant staan er in totaal twintig.

In totaal registreerden de telpalen dit jaar al 3.243.055 fietsers in Vlaams-Brabant. Dat is meer dan in de andere Vlaamse provincies. Op de tweede plaats staat West-Vlaanderen met 2.341.557 fietsers.

Of er effectief meer gefietst wordt in Vlaams-Brabant, valt moeilijk te zeggen volgens het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Zo staan er iets meer fietspalen. Al scoren de fietspalen die er staan wel heel goed. De telpaal aan het Joanna-Maria-Artoisplein scoort het best met gemiddeld 4.182 fietsers per dag.

In heel Vlaanderen wordt er meer gefietst. "We hebben nu al meer dan 11 miljoen fietsers geteld over de verschillende locaties heen, gemiddeld zo’n 66.600 per dag", zegt minister Peeters. "Daarmee zitten we vandaag al bijna aan het jaarcijfer van 2022 waar er 12 miljoen fietsers geteld werden."