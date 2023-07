Meer dan 35.000 festivalgangers op geslaagde editie van Rock Zottegem

Rock Zottegem heeft er een geslaagde 28ste editie opzitten. Het festival was net niet uitverkocht. "Vrijdag was het volledig uitverkocht. Dat wil zeggen 12.500 betalende toeschouwers. Zaterdag zaten we iets boven de 11.000 toeschouwers. Zondag waren er meer dan 12.500 mensen op onze festivalweide", zegt organisator Kurt De Loor."

"We kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde editie van ons festival. Nu rest nog de opkuis. Een werk dat vaak onderschat wordt, maar we proberen dat zo leuk mogelijk te maken." Onder meer Goldband, Noordkaap, Camille en Bart Peeters stonden in Zottegem op het podium. Bij die laatste viel 's avonds ook even het licht uit tijdens de show, maar de ervaren zanger bleef gewoon doorspelen. Ook crowdsurfen was geen probleem.