Nederlandse ontslagnemende premier Mark Rutte kondigt afscheid aan: geen kandidaat meer bij volgende verkiezingen

"Er is de afgelopen dagen veel gespeculeerd over wat mij zou motiveren. Het enige antwoord daarop is Nederland", zei de ontslagnemende premier in het parlement. "Zondag heb ik besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen." Hij heeft zelf deze beslissing genomen, hij werd niet gevraagd door zijn partij om te stoppen.