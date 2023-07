Op reis met kinderen die niet van jou zijn: wat regel je best vooraf?

Als je met een kind op reis gaat, je eigen kind of dat van iemand anders, moet je altijd het juiste identiteitsbewijs meenemen. Voor reizen binnen Europa is een Belgische identiteitskaart voldoende en dat is ook zo voor sommige landen buiten Europa. Voor andere bestemmingen is een internationaal paspoort verplicht, soms met een visum. Zelfs voor pasgeborenen moet je dan een paspoort voorleggen.

Kinderen krijgen pas een elektronische identiteitskaart, een e-ID, vanaf 12 jaar. Tot die leeftijd kunnen ze een kids-ID krijgen via de gemeente waar ze wonen. Het kids-ID is in principe niet verplicht in België, maar wel in het buitenland, zowel voor landen in Europa als voor die landen buiten Europa waar je met een e-ID naar toe kan. Voor alle andere landen moet je voor kinderen een internationaal paspoort aanvragen.

Juiste documenten kunnen je veel problemen besparen in je vakantieland en bij je vertrek in België. Een kind zal bijvoorbeeld niet op het vliegtuig mogen stappen als je de juiste documenten niet kan voorleggen. Let er ook op dat de foto op het identiteitsbewijs nog gelijkend is en dat de geldigheid van 3 jaar van de kids-ID niet is verlopen.