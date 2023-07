"Stuiptrekking", "gemorrel in de marge" en "verkeerde prioriteiten": oppositie kritisch over pensioenakkoord

Oppositiepartij N-VA noemt het pensioenakkoord van de Vivaldi-regering “een stuiptrekking van een regering die niet meer in staat is om te hervormen”. Vlaams Belang wil de term hervorming zelfs niet in de mond nemen en heeft het over "gemorrel in de marge". Bij PVDA vinden ze dan weer dat de regering verkeerde prioriteiten stelt. De partij had liever een miljonairstaks gezien en hekelt ook dat de pensioenextra's voor parlementsleden niet worden afgeschaft.