Overheidsvakbonden misnoegd over pensioenakkoord: "Ambtenarenpensioen is een goed systeem"

Een van de belangrijkste pensioenmaatregelen uit het pensioenakkoord van de federale regering gaat over de plafonnering van de perequatie. Dat is het mechanisme waarbij de ambtenarenpensioenen, bovenop de index, mee stijgen met de weddes van de ambtenaren.

Ilse Heylen, voorzitter van ACV Openbare Diensten, is niet te spreken over die maatregel. "Het systeem van de perequatie is een goed systeem dat zorgt voor welvaartsvastheid voor de ambtenaren en het is jammer dat men daar nu aan raakt", zegt ze in "De Ochtend" op Radio 1. De vakbond zal zich intern beraden over een verdere inhoudelijke reactie op de andere maatregelen.