Federale regering bereikt akkoord over pensioenhervorming: wat verandert er en voor wie?

Tijdens de begrotingscontrole in maart 2023 werd al beslist om toch geen geplande extra verhoging van de minimumpensioenen te doen (de "vierde minimumpensioentranche" in het jargon). Bij haar aantreden had de regering beloofd dat die tegen 2024 zouden stijgen naar 1.500 euro per maand, maar door opeenvolgende indexeringen is dat bedrag al een tijdje bereikt. Daarom schrapt de regering de laatste schijf van de verhoging, die gepland stond voor volgend jaar.

Die beslissing is nu ook bevestigd in dit akkoord. Dat zal een jaarlijkse besparing opleveren van 126 miljoen euro.