PKP DWNTWN palmt opnieuw Hasselts stadcentrum in: "Vier unieke concertlocaties en zoveel meer" 

Wie Pukkelpop zegt, denkt aan een van 's werelds bekendste festivals op de weide in Kiewit. Twee weken eerder zal de organisatie echter al een kleiner feestje bouwen in het centrum van Hasselt. Op 5 en 6 augustus is er in de binnenstad plaats voor zowel sport en muziek als cultuur. "Het geeft ons de kans om het centrum weer nauw te verbinden met het festival dat in Kiewit plaatsvindt. We maken het thema "Pukkelpop" in de stad zichtbaar", vertelt schepen voor Cultuur Nele Kelchtermans (GROEN).