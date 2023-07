PORTRET - Recordpremier Mark Rutte verlaat na 13 jaar "Het Torentje", stemmenkanon dat crisis na crisis overleefde 

Die attitude weerspiegelt zich ook in de kabinetten die hij doorheen de jaren vormde. De VVD van Mark Rutte is een liberale partij met een gematigd conservatieve signatuur. Toch regeerde Rutte al met bijna alle partijen op het politieke spectrum: met CDA en de gedoogsteun van radicaal-rechts in Rutte I, over links met de PvdA in Rutte II, met de onuitgegeven combinatie van VVD en CDA met de links-liberalen van D66 en de conservatief-linkse ChristenUnie in Rutte III en IV.