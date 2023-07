"Geen totaalvisie voor grote hervorming, maar gerommel in de marge": pensioenexperts kritisch voor akkoord

De grootste bezorgdheid van De Vos is het gebrek aan totaalvisie op de begroting. "We weten allemaal hoe diep en hoe bloedrood onze begrotingstekorten zijn. Daar dragen de kosten van de vergrijzing die de politiek hebben ingehaald omdat er nooit een echte hervorming is gekomen fors toe bij", legt De Vos uit in "Terzake".

De verhoging van de minimumpensioenen en het invoeren van een pensioenbonus van netto 22.650 euro dragen er net toe bij dat de uitgaven nog zullen stijgen.

"We hebben in België de kortste effectieve loopbanen in de hele OESO. Dat is al lang een aanslepend probleem. Er zijn allerlei niches in onze arbeidsmarkt en in de publieke sector kan men nog altijd vervroegd met pensioen gaan met volledige pensioenrechten."

De basisvaststelling van De Vos is dat we de voorbije decennia er nooit in geslaagd zijn om een pensioenhervorming uit te werken die tegemoetkomt aan de uitdaging van de vergrijzing van de bevolking. "We zijn nooit pragmatisch. Er is altijd een deel van de politieke gemeenschap en de vakbondsgemeenschap die negationistisch zijn geweest ten aanzien van vergrijzing", besluit De Vos.