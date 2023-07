Natuur en Bos belooft meer biodiversiteit in Verrebroek na kap van 150 bomen

"Het gaat hier om volwassen notelaars, kastanje, oude treurwilgen en fruitbomen", vertelt Jan Creve van het actiecomité Doel 2020. "We zien de meerwaarde er niet van in om dergelijke bomen te laten verdwijnen. Die bomen zijn bijzonder waardevol in de plannen rond hittebeheersing en waterbuffering. We hopen dan ook dat de bomen mogen blijven staan."