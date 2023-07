BEKIJK: Rattenplaag vlak bij kampeerterrein van festival Tomorrowland in Boom

De gemeente Boom bekijkt of er iets moet gebeuren. "We hadden er nog geen klachten over gekregen. Wij hebben het ook via de pers vernomen", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "Onze rattenvanger is intussen ter plaatse gegaan en heeft ons gemeld dat er een probleem is op een perceel dat nog net op het grondgebied van de gemeente Rumst ligt. We hebben dan contact opgenomen met de organisatie van Tomorrowland. Zij gaan de situatie vanmorgen nog bekijken. Indien nodig gaan we een bestrijdingsfirma inschakelen om het probleem daar op te lossen."