Extra hulp om afval te dragen in recyclagepark in Rupelmonde: "Parkmedewerkers zijn hier niet voor verzekerd"

Er kwam veel vraag naar extra helpende handen in het vernieuwde recyclagepark in Rupelmonde bij Kruibeke. "Vroeger hadden we een "gezonken systeem", waarbij de containers in de grond zaten", reageert woordvoerster Ibogem, Maja Cools, "maar dat systeem konden we niet behouden."

"Daarom moeten bezoekers nu eerst trappen op om hun afval in de container te kunnen gooien. Soms werden de parkmedewerkers gevraagd om te helpen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling", gaat Maja Cools verder. "Ik begrijp dat mensen hen aanspreken, maar als er iets gebeurt, dan zijn zij daar niet voor verzekerd. Zij hebben andere taken. Ze moeten sorteeradvies geven, transport regelen en een oogje in het zeil houden. Als ze mensen aan het helpen zijn, dan kunnen ze de taken die ze moeten doen niet uitvoeren."