Roekeloze bestuurder richt ravage aan in Strombeek-Bever: "Hij was op zoek naar zijn gsm"

Buurtbewoonster Françoise lag in haar bed toen het ongeval gebeurde. "Opeens hoorde ik een enorm lawaai. Samen met mijn dochter en haar vriendin zijn we dan naar buiten gelopen", vertelt ze. "We zagen een vijftigtal personen eveneens op straat staan en overal lagen brokstukken. Mijn wagen was geraakt in de linkerflank en aan de spiegel. De wagen van mijn dochter, die achter de mijne geparkeerd stond, was ook aangereden. Op heel het traject lagen onderdelen en brokstukken."