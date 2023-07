Stereotyperende beelden krijgen aparte plaats in AfricaMuseum in Tervuren: "Ongefilterd tonen kan niet meer"

Vijf jaar geleden heropende het AfricaMuseum na grondige renovatiewerken. Er werd toen beslist om de stereotype beelden in een apart beeldendepot te plaatsen. “De beelden tonen Afrikanen als heel primitieve wezens. We wouden illustreren dat we tot een museum zijn gekomen dat Afrika op een veel genuanceerdere en ook positievere manier wil tonen”, zegt directeur Bart Ouvry.

Maar nu zal het beeldendepot niet meer zomaar te zien zijn. “De tijd is aangebroken om de beelden gewoon niet meer te tonen, want het kan nog altijd tot een stereotype beeldvorming bijdragen bij individuele bezoekers die de context niet kennen”, legt Ouvry uit.