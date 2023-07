Slachtoffers van mensenhandel op Antwerpse bouwwerven krijgen al zeker tot eind dit jaar steun van Vlaanderen

In juli vorig jaar kwam aan het licht dat er op de werf van chemiebedrijf Borealis, in Kallo (Beveren) in de Waaslandhaven, tientallen arbeiders uitgebuit werden. Ze kregen amper loon en verbleven in panden die in slechte staat of zelfs onbewoonbaar waren. Ook op een werf bij BASF waren arbeiders in gelijkaardige omstandigheden aan het werk.