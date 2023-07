Twee verdachten gearresteerd na verschillende inbraken in Zellik

Op de Brusselsesteenweg in Zellik werd ingebroken in een garage, waarbij verschillende batterijen en een oplader werden meegenomen van elektronische apparatuur. Het slachtoffer kon een goede beschrijving geven van de verdachte, wat de politie hielp om hem later te identificeren.

Later vonden nog twee inbraakpogingen plaats. Bij de eerste werd ingebroken in een schuur in de Uitbreidingsstraat, maar er werd niets gestolen. De verdachten werden opgeschrikt door het slachtoffer en namen de vlucht. Ook hier kon het slachtoffer een korte beschrijving geven, deze keer van drie verdachten. In de Jan Baptist De Greeflaan vond een tweede inbraakpoging plaats. De verdachten werden door het slachtoffer opgeschrikt toen ze de achterdeur van de woning probeerden open te breken.