Brilglazen worden beter terugbetaald vanaf 1 augustus

“In sterk afwijkende gevallen is een éénmalige chirurgische ingreep wellicht goedkoper dan levenslang lenzen of een bril terug te betalen. En de patiënt ziet beter. Bij een dioptrie van 7 of 8 kun je echt niet meer over “esthetische” chirugie spreken. Maar goed, het is aan de overheid om te beslissen wie en wat ze terugbetalen.” zegt oogarts Philippe Zeyen.