Verdachte van dodelijke steekpartij in Ganshoren geïnterneerd

De feiten vonden op 30 juni 2022 plaats, in een gebouw aan de Jacques Sermonlaan in Ganshoren. Beide mannen, een Witrus en een Oezbeek., woonden in hetzelfde gebouw en hadden al enige tijd een grondig meningsverschil over de oorlog in Oekraïne. Op 30 juni kwam het opnieuw tot een aanvaring, en ging de Oezbeek zijn buurman te lijf met een mes.

Het slachtoffer liep daarbij verschillende messteken in de rug op en overleefde de aanval niet. Toen de politie ter plaatse kwam, was het mes waarmee het slachtoffer was neergestoken al schoongemaakt en in een lade gelegd. Desondanks kon het teruggevonden worden. De verdachte verklaarde eerst ook dat hij uit wettige verdediging had gehandeld, maar die versie werd snel doorprikt.

Een psychiatrisch deskundige, aangesteld door de onderzoeksrechter, kwam wel tot de bevinding dat de man kampte met psychische problemen en niet toerekeningsvatbaar was. Op basis van dat rapport heeft de raadkamer besloten de man te interneren. Diezelfde raadkamer heeft de feiten wel omschreven als moord, hoewel de man eerst in verdenking was gesteld voor doodslag.