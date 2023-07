Vergunning voor eerste bedrijfsgebouw op CAT-site in Vilvoorde vernietigd 

Op 2 juli 2020 kreeg MG Real Estate toestemming om een bedrijfsgebouw van 12.000 m² te bouwen aan de Woluwelaan 1. Het gebouw was bedoeld voor transport, distributie en logistiek, met kantoren en parkeerplaatsen. Het plan omvatte een magazijn met 14 laad- en loskades voor vrachtwagens, met toegang via een tijdelijke weg naar de Woluwelaan. Ook waren er plannen voor een hoogspanningscabine, omheining, bovengrondse watertank en een waterbuffer.

Ondanks het bezwaar van het naburige metaalverwerkingsbedrijf Sobeco NV, leverde de Vlaamse regering een vergunning af onder voorwaarden. Die vergunning heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu definitief vernietigd, omdat het aanvraagdossier geen milieueffectrapport bevatte. Dat is nodig bij projecten die een 'industrieontwikkeling' zijn. Volgens de Vlaamse regering gaat het om de individuele ontwikkeling van één bedrijf en geen 'industrieterreinontwikkeling', maar daar oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen anders over.

Volgens burgemeester Bonte toont dat aan dat vergunningsprocedures heel ingewikkeld zijn en dat er nood is aan een duidelijk masterplan met alle betrokkenen. "We zijn daarin goed aan het opschieten en hopen ergens in september of oktober te landen. Dat is te verkiezen boven individuele ontwikkelaars. Het ongeduld van MG Real Estate, dat 43 ha van de in totaal 50 ha van de CAT-site in zijn bezit heeft, was te groot."

Het is onduidelijk of dit zal leiden tot de sloop van wat al gebouwd is. "In theorie kan Sobeco dat voor de rechter afdwingen. Ik denk en hoop dat dat nooit zover gaat komen", zegt Bonte.