Vilvoorde biedt oudere inwoners hulp aan op warme dagen

"Als het zo warm is, is het voor oudere en kwetsbare mensen niet evident om boodschappen te doen, de hond uit te laten of naar de huisarts te gaan", zegt schepen Fatima Lamarti (Vooruit). "Daarom bieden we vanuit de stad Vilvoorde hulp aan. We hebben flyers rondgestuurd met onder meer een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen als ze iemand nodig hebben."