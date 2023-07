"Taalgrens blijft een drempel voor Belgische artiesten": Vlaamse acts Coely en High Hi over optreden op grootste Waalse festival Dour

Zaterdag wordt het voor Coely een beetje thuiskomen op Dour Festival. Ze speelt er haar vierde show in tien jaar tijd, na optredens in 2013, 2014 en 2017. "Ik kijk er enorm naar uit, want ik blijf het zot vinden dat ik daar een trouwe fanbase heb opgebouwd als Vlaamse artiest. Zeker omdat er in Franstalig België een andere sfeer hangt op concerten", vertelt Coely.

"De vibe in Dour is niet te vergelijken met Vlaamse festivals. Er hangt iets magisch in de lucht. Mensen staan meer open voor muziek en voor artiesten die ze minder goed kennen. Een publiek is in Franstalig België over het algemeen gesproken wat losser, meer uitnodigend en bereid om met een artiest mee te gaan in de flow. Mensen gaan naar concerten om voluit te genieten en ze laten hun appreciatie wat luider blijken. Als artiest voel ik me daar enorm welkom."