Waarom wordt op 11 juli de Vlaamse feestdag gevierd?

Vandaag herdenken we een veldslag die nu dankzij schrijver Hendrik Conscience te boek staat als de Guldensporenslag. Maar tot Conscience in 1838 de historische roman “De leeuw van Vlaanderen” uitbracht, stond deze veldslag eeuwenlang bekend als de Slag bij Kortrijk. Deze middeleeuwse veldslag was een gevecht tussen het Franse leger en een verzameling van soldaten rond graaf van Vlaanderen Gwijde Van Dampierre.

De slag was het gevolg van een conflict tussen het graafschap Vlaanderen van Gwijde van Dampierre en het Franse koninkrijk van Filips de Schone, een conflict over macht en invloed in het toenmalige rijke Vlaanderen. Dat conflict had verschillende oorzaken. In de eerste plaatse was het een sociale strijd, legt historicus Jan Dumolyn uit.