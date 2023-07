Vlaanderen Feest in Wuustwezel krijgt herkansing na afgelasting

Enkel het kinderprogramma dat zondag al van start ging, zal niet meer hervat worden. "Omdat het kinderprogramma zondag in het water is gevallen, hebben we dinsdag voor iedereen ijsjes voorzien om het goed te maken", zegt Milbou. De rest van het event wordt dinsdag vanaf 17 uur voortgezet op de evenementenweide bij Bar Woest in Wuustwezel. Bovendien is het feest voor iedereen gratis.