Heilig Hartziekenhuis Mol en Brandweerzone Kempen investeren in nieuwe ambulance met paramedisch interventieteam

In Mol is vandaag een nieuwe PIT voorgesteld, een ziekenwagen die bemand is door een hulpverlener-ambulancier en een spoedverpleegkundige. Al sinds 2009 rijdt er zo'n voertuig in de regio van Mol, maar de wagen was dringend aan vervanging toe. "Het is belangrijk dat je materiaal up-to-date is. Het vorige voertuig was verouderd en als je daarmee moet werken kan dat tot rampen leiden", zegt Ivo Jacobs, algemeen directeur van het ziekenhuis van Mol.