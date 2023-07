Minstens 300 vluchtelingen en migranten vermist tijdens overtocht van Senegal naar Canarische eilanden

De instabiliteit in het land is het gevolg van politieke onrust na de veroordeling van oppositieleider Ousmane Sonko in een verkrachtingszaak. Zijn aanhangers beschouwen de veroordeling als een poging om Sonko politiek uit te schakelen naar aanloop van de presidentsverkiezingen in 2024. Sonko heeft daarbij ook zelf opgeroepen om op straat te komen, wat leidde tot heel wat conflicten met de ordediensten. Vele Senegalezen zijn daarom bezorgd over de democratie in hun land.