Turkse president Erdogan: "Zweden mag NAVO-lid worden als EU toetredingsgesprekken met Turkije heropstart"

Of Zweden al dan niet zal toetreden tot de NAVO ligt bijna volledig in de handen van Turkije. Voorlopig staat ook Hongarije op de rem, maar vanuit Zweden wordt verwacht dat ook zij groen licht zullen geven wanneer Turkije dat doet. Volgens analisten in Washington is de toetreding van Zweden afhankelijk van de levering van Amerikaanse F-16 gevechtsvliegtuigen aan Turkije. Erdogan ontkent dat. Gisteren werd wel bekendgemaakt dat Erdogan en Biden telefonisch hebben gesproken over het Zweedse NAVO-lidmaatschap en de F-16-kwestie. De twee leiders zullen ook gesprekken voeren in Vilnius.

Het Witte Huis zei vrijdag dat het verwacht dat Zweden in de nabije toekomst lid zou worden en achtte het dan ook mogelijk dat Turkije en Hongarije hun houding zouden veranderen tijdens de NAVO-top. Sommige waarnemers menen dat Erdogan niet het risico kan nemen de spanningen met het Westen verder op te voeren.