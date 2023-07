Zwemmen in de Seine in Parijs kan opnieuw vanaf 2025 

Vanaf 2025 zullen inwoners en bezoekers van Parijs weer in de rivier de Seine kunnen zwemmen. De stad wil drie plekken inrichten voor zwemmers. Eén daarvan zal in de buurt van de Eiffeltoren liggen. Zwemmen in de Seine werd in 1923 officieel verboden, maar mede dankzij de Olympische Spelen komt daar verandering in.