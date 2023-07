Nieuwe affiche tegen zwerfvuil in Aalst lokt veel kritiek én racistische commentaren uit

"Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik de beelden niet op voorhand gezien heb. Er was een akkoord, maar de concrete uitwerking had ik nog niet gezien. Het zijn de communicatiediensten en het departement Leefmilieu die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking. Ik zal hen hier ook over aanspreken, want hoewel ik er zeker van ben dat het niet hun bedoeling was, kan ik begrijpen dat de boodschap helemaal verkeerd geïnterpreteerd kan worden."

D'Haese betreurt dat de focus niet langer op de campagne tegen zwerfvuil ligt. "De focus moet liggen op de sigarettenpeuken. Het was ook de bedoeling om voor een confronterende campagne te gaan, omdat het aantal zwerfvuil het laatste jaar met 60 procent is gestegen. Op zich is er ook niets mis met de foto en de tekst, het hangt ervan af met welke bril je ernaar kijkt. Maar ik besef dat het beeld uit zijn context kan getrokken worden. Het is zeker niet de bedoeling om een bepaalde bevolkingsgroep te stigmatiseren, integendeel."