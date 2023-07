Brand in natuurlijk gebied tussen Mol en Lommel onder controle

In Mol-Rauw is een boomrijke berm van 50 meter lang en 5 meter breed afgebrand naast de zandwinningsput van het bedrijf Sibelco. De brandweer van Mol en Lommel waren snel ter plaatse. Door de talrijke aanwezigheid was er veel bluswater voorhanden en was de brand snel geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is voorlopig nog onbekend.