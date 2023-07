Water van grote vijver in provinciedomein Kessel-Lo besmet met blauwalgen

Rond de grote vijver van het provinciedomein van Kessel-Lo bij Leuven staan bordjes die waarschuwen voor blauwalgen. De blauwalg is een bacterie die vaak bij warm weer voorkomt in stilstaand water. Sommige blauwalgen zijn ook giftig en kunnen irritatie, koorts en darmklachten veroorzaken. De domeinbeheerder raadt de bezoekers daarom aan om voorzichtig te zijn en niet in contact te komen met het water. Ook honden hou je best weg van het water.

De bootjes op de grote vijver varen wel nog, maar ook daar kan je best opletten. De uitbater van de bootjes geeft bezoekers wel de raad om de handen zeker niet in het water te steken. De andere vijvers in het provinciedomein zijn voorlopig niet besmet met blauwalgen. Vorig seizoen werd de grote vijver nog volledig afgesloten omwille van een besmetting met blauwalgen en mochten er geen bootjes varen.