Brandweer bevrijdt fietser die gekneld zat onder vrachtwagen in Hoboken

In de Adolf Greinerstraat in Hoboken, vlak bij de fabriek van Umicore, is een fietser onder de oplegger van een vrachtwagen beland. Bij het incident raakte het been gekneld. Met behulp van hefkussens van de brandweer kon de fietser bevrijd worden. De fietser is momenteel gewond en wordt verzorgd in het Antwerpse ziekenhuis UZA.

De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk.