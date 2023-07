Breng een bezoekje aan het provinciehuis Oost-Vlaanderen voor het verkocht wordt: "Hopelijk wordt het een hotel"

Over de herbestemming is nog niet veel geweten. Het gebouw staat te koop, dus kwamen er niet enkel bezoekers, maar ook geïnteresseerde kopers langs. "Ik kwam vandaag niet langs om te zien waar de gouverneur werkt", reageert een potentiële koper. "Ik bekijk het gebouw met een andere bril op. Ik wou zien wat de mogelijkheden waren: wat je er van kan maken en hoeveel restauratiewerken er zijn."

"Het is een beschermd gebouw, dat is een grote factor om mee rekening te houden", gaat het koppel verder. "Er werd in het verleden gewerkt met degelijke materialen, veel Belgische merken ook. Het is een veelzijdig gebouw dus het heeft veel mogelijkheden: kantoor, wonen of een hotel. Het is zeker interessant om het kostenplaatje eens te bekijken."