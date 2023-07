Donald Trumps advocaten willen proces over geheime documenten op lange baan schuiven

Wat is er aan de hand?

In juni werd oud-president Donald Trump op federaal niveau aangeklaagd omdat hij vertrouwelijke documenten op zijn landgoed Mar-a-Lago bewaarde en na herhaaldelijke vragen daartoe niet had teruggegeven. Vorige zomer viel de FBI in de villa in Florida binnen en nam ze verschillende van die documenten in beslag. Tijdens een rechtbankzitting in juni in Miami pleitte de vastgoedmagnaat onschuldig.