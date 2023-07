Basketbalveld aan Jan Yperman ziekenhuis in Ieper omgedoopt tot "Emma Meessemanplein"

Door het nieuwe veld haar naam te geven, willen ze haar bedanken voor wie ze is, op en naast het veld. "Want naast haar bewonderenswaardige sportprestaties, zet Emma zich ook graag in voor de gemeenschap. Zo steunde ze onze (zorg)medewerkers tijdens de zware coronacrisis, door hen een filmpje te sturen. Daarnaast is ze ook meter van Levensloop, een organisatie van Stichting tegen Kanker, die ons nauw aan het hart ligt."