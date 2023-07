Over drie jaar in Europa: om de 60 kilometer snelladers langs belangrijkste wegen en meer prijstransparantie voor elektrisch laden

Laadvermogen en de prijs per kW

Ter vergelijking: een publieke of private laadpaal voor een auto in de stad of bij je thuis of op het bedrijf biedt momenteel doorgaans 11 of 22 kW laadvermogen aan. Het laadvermogen heeft ook een invloed op de prijs. Hoe groter, des te hoger de prijs per kW. Elektrische rijders betalen afhankelijk van hun energiehuishouding thuis vandaag soms maar 11 eurocent per kW. Bedrijven bieden hun werknemers op parkeerplaatsen op de werkplek vaak tarieven aan van niet veel hoger dan 20 eurocent.

Veel bestaande snelladers op Europese snelwegen klokken vandaag echter af op 50 tot 80 eurocent per kW. Al kan je dat met bepaalde passen en abonnementen in België soms terugschroeven tot 35 eurocent. Volgens recent onderzoek laden automobilisten momenteel 9 op de 10 keer op het werk of thuis en vermijden ze snelladers.